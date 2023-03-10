Обновлён статус восстановления Клаудиньо

Один из лидеров петербургского «Зенита» - бразильский полузащитник Клаудиньо - возобновил тренировочные занятия в общей группе «сине-бело-голубых». Об этом рапортует «Матч ТВ».

Таким образом, южноамериканец может помочь своей команде в предстоящем поединке 19-го тура Премьер-лиги против подмосковных «Химок». Встреча состоится в воскресенье, 12 марта.

Ранее Клаудиньо из-за травмы пропустил матчи в Кубке России против «Волги» и «Пари НН» в Премьер-лиге.

В текущем розыгрыше чемпионата России 26-летний полузащитник принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.