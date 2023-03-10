Божович рассказал, от чего зависит результативность Смолова

Сербский тренер Миодраг Божович, поработавший в России с «Локомотивом», «Ростовом» и тульским «Арсеналом», высказался о нападающем столичного «Динамо» Фёдоре Смолове.

«Когда Федор настроен, то забьет 10-15 голов за сезон. Даже «Реалу» и «Барселоне» готов забивать и играть в Европе. Он - игрок настроения, от него многое зависит», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 33-летний нападающий поучаствовал в 16 встречах, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

Контракт Фёдора с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.