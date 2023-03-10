Дзюба мог продолжить карьеру в Сербии

Экс-наставник московского «Локомотива» Миодраг Божович поведал о том, что звал в «Црвену Звезду» российского центрфорварда Артёма Дзюбу перед его трансфером в турецкий «Адана Деморспор» прошлым летом.

«Так вернуться, особенно в его возрасте, - это супер. Рад за него! Но Артем совершил большую ошибку, когда уехал в Турцию. Я пытался забрать его в «Црвену Звезду»! Клуб был готов его взять», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Дзюба провел в чемпионате Турции несколько месяцев, после чего расторг контракт с «Аданой». В феврале 34-летний нападающий присоединился к московскому «Локомотиву», заключив контракт до конца сезона.