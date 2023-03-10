Божович рассказал, как относится к натурализации бразильцев «Зенита»

Сербский специалист Миодраг Божович, известный в чемпионате России по работе в московском «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Ростове», отреагировал на натурализацию бразильских игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома.

«Положительно отнесся к этой новости. Молодцы! Ждем их в сборной России. Натурализация есть везде. Не вижу в этом ничего плохого», - передает слова Миодрага издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 24 февраля Клаудиньо и Малком получили российские паспорта.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 18 поединков, забил 14 голов и отдал пять ассистов. На счету Клаудиньо три гола и пять результативных передач в 14 играх.