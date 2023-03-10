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Озбилиз: «Если Промес получит паспорт РФ, это сильно поможет «Спартаку»

10 Марта 2023 • 11:32 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о возможном получении паспорта РФ нидерландским форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.

«Если Промес получит паспорт РФ, это сильно поможет «Спартаку». Это минус один легионер в составе «Спартака». Если Квинси всем сердцем хочет быть русским, то можно будет его только поддержать», - передает Sport24 слова Озбилиза.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 26 поединках за «народную команду». Нидерландец отметился 18 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Срок трудового договора нападающего с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз Квинси Промес
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