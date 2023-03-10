Озбилиз: «Если Промес получит паспорт РФ, это сильно поможет «Спартаку»

Экс-футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о возможном получении паспорта РФ нидерландским форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.

«Если Промес получит паспорт РФ, это сильно поможет «Спартаку». Это минус один легионер в составе «Спартака». Если Квинси всем сердцем хочет быть русским, то можно будет его только поддержать», - передает Sport24 слова Озбилиза.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 26 поединках за «народную команду». Нидерландец отметился 18 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Срок трудового договора нападающего с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2024 года.