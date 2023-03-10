Колосков считает, что Испании и Португалии не нужна третья страна в борьбе за ЧМ-2030

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Испания и Португалия может обойтись без третьей страны в борьбе за право на проведение чемпионата мира 2030.. В частности Колосков выразил своё мнение по поводу возможного присоединения к заявке Марокко.

«С точки зрения развития футбола в стране, наверное, это пойдёт в плюс, но в таком случае возникает множество других проблем, в первую очередь – логистических», – цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Ранее ходили слухи, что к Испании и Португалии в заявке на чемпионат мира может присоединиться Украина, но сейчас фаворитом на роль третьей страны считается Марокко.