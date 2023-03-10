«Галатасарай» отреагировал на новость об интересе к Кузяеву

Турецкий «Галатасарай» не заинтересован в приглашении российского полузащитника Далера Кузяева, ныне выступающего за петербургский «Зенит». Об этом рассказал директор по связям с общественностью стамбульского клуба Коскун Гульбахар.

«Не слышал об этом ничего. Мы не интересуемся Кузяевым», - передает слова представителя «Галатасарая» издание «Спорт-экспресс».

Ранее информацию об интересе к россиянину опровергли в «Фенербахче».

Кузяев защищает цвета петербургского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 22 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.