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«Галатасарай» отреагировал на новость об интересе к Кузяеву

10 Марта 2023 • 10:48 Комментировать

Турецкий «Галатасарай» не заинтересован в приглашении российского полузащитника Далера Кузяева, ныне выступающего за петербургский «Зенит». Об этом рассказал директор по связям с общественностью стамбульского клуба Коскун Гульбахар.

«Не слышал об этом ничего. Мы не интересуемся Кузяевым», - передает слова представителя «Галатасарая» издание «Спорт-экспресс».

Ранее информацию об интересе к россиянину опровергли в «Фенербахче».

Кузяев защищает цвета петербургского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 22 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Далер Кузяев
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