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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди – о Бердыеве: «Когда у человека есть мастерство, он всё равно гайки закрутит» эксклюзив

10 Марта 2023 • 10:45 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему под руководством Курбана Бердыева «Сочи» заиграл лучше, чем при Вадиме Гаранине.

- В чём заключалась проблема «Сочи»? У команды был молодой и при этом очень приличный тренер Федотов. Потом он ушёл, и вместо него взяли Гаранина, который для Премьер-лиги был вообще не готов абсолютно. Как могли тренера, который раньше работал на уровне Второй лиги и немного – Первой, привести в клуб РПЛ, попадавший в тройку и практически не выходивший из пятёрки? Я не знаю, куда смотрело руководство «Сочи» и почему приняло такое решение. Поэтому и произошёл у команды сумасшедший спад.

На сегодняшний день «Сочи» не является молодой командой. Средний возраст составляет где-то 28 лет. Там много футболистов опытных. Я по своей работе в клубах знаю, что это такое. Они прекрасно чувствуют силу или слабость тренера, его опыт и, конечно же, авторитет.  Естественно, у Гаранина авторитета перед этими игроками не было даже близко. Вот отсюда и пошли результаты наперекосяк.

На сегодняшний день в «Сочи» взяли Бердыева. Он тренер действительно очень опытный. И футболистом был весьма приличным в советское время. Журналисты пишут, что Бердыев в последнее время не работал, но даже смешно это слушать. Когда у человека есть мастерство, он всё равно гайки закрутит.

Бердыев никого терпеть не станет. У него не будет разного отношения к лидерам команды и к остальным. Поэтому и результат будет совсем другой. «Сочи» и в Зимнем Кубке РПЛ смотрелся интересно, и в чемпионате они будут играть нормально. Вот уже победили ЦСКА в серьёзном матче. Это показатель опыта и мастерства Бердыева. Они же играли не с командой, которая стоит на вылет, а с сильным соперником, находящимся сегодня в четвёрке. Победили, честно говоря, по делу, каких-то потусторонних обстоятельств там не было.

Думаю, сейчас руководство «Сочи» поступило правильно, взяв опытного тренера. Бердыев умеет хорошо работать как раз с футболистами именно такого возраста. Не уверен, что с молодняком у него получилось бы, а с этими игроками получится. Потому что они знают, кто такой Бердыев, и он, я ещё раз говорю, никого терпеть не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Чемпионат России Сочи РПЛ Павел Стипиди
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