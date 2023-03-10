В «Фенербахче» отреагировали на новость о трансфере Кузяева

Представитель стамбульского «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о возможном трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», - передает слова Баки источник.

Далер является игроком петербургского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

Срок действующего контракта Далера с «сине-бело-голубыми» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.