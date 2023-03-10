Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Если Дзюба дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше» эксклюзив

10 Марта 2023 • 10:26 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

- Хет-трик Дзюбы? Он футболист квалифицированный, хороший. Здесь всё зависит больше от него самого – насколько он мотивирован и будет играть. Мы уже говорили, что он мотивирован. Артём как раз это показал с первых матчей. Если дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше. Против «Спартака» ему где-то не повезло, в штангу попал, моменты были у него в каждой игре. А «Ростову» уже хет-трик сделалоР. Это очень важное приобретение для «Локомотива». Я думаю, Дзюба поможет им решить поставленную задачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России Денис Попов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 19:00
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1.87 3.95 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
10:21 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Мало кто сомневается, что «Торпедо» вылетит из РПЛ»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Жду победы «Спартака» в матче с «Факелом»
10:04 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о трансфере Кузяева
09:52 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Сёмин до сих пор не нашёл работу
09:35 · Россия. Премьер-лига
Сычёв назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
08:47 · Россия. Премьер-лига
Чанов оценил перспективы ЦСКА в РПЛ
08:33 · Россия. Премьер-лига
Семшов дал совет игроку «Зенита» Кузяеву
01:53 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Вокруг Захаряна очень много шума»
01:28 · Россия. Премьер-лига
«Ситуация чудовищная»: Губерниев оценил влияние Fan ID
09 Марта
21:54 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о работе: «Сейчас есть ещё кое-какие варианты в Европе»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: УЕФА и ФИФА хотели всем угодить, отстранение российских клубов от еврокубков — несправедливое решение
21:05 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России – 10 марта 2023
20:54 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «Интрига умерла, «Зенит» — чемпион»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Дзюба - футболист зависимый»
Все новости
Рекомендуем