Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

- Хет-трик Дзюбы? Он футболист квалифицированный, хороший. Здесь всё зависит больше от него самого – насколько он мотивирован и будет играть. Мы уже говорили, что он мотивирован. Артём как раз это показал с первых матчей. Если дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше. Против «Спартака» ему где-то не повезло, в штангу попал, моменты были у него в каждой игре. А «Ростову» уже хет-трик сделалоР. Это очень важное приобретение для «Локомотива». Я думаю, Дзюба поможет им решить поставленную задачу.