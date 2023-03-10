Канчельскис: «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной России Андрей Канчельскис провел сравнение составом петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака». Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается», - передает слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 45 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. Петербургский коллектив опережает идущий вторым «Спартак» на восемь очков.

Следующий матч питерцы проведут против «Химок», а «красно-белые» встретятся с «Факелом».