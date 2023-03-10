В «Бешикташе» высказались о трансфере Кузяева

Стамбульский «Бешикташ» не заинтересован в подписании полузащитника Далера Кузяева, выступающего в чемпионате России за петербургский «Зенит». Об этом рассказал гендиректор турецкого гранда Джейхун Казанчи.

«Кузяев? Мы не заинтересованы в нем. Представители игрока не связывались с клубом», - передает слова руководителя издание Sport24.

Напомним, что Далер защищает цвета петербургского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее мы сообщали, что услуги Кузяева были предложены двум европейским клубам.