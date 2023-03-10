Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может покинуть чемпионат России и переехать в Европу по завершении нынешнего сезона. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах российского хавбека заинтересованы в Турции.

Подписать 30-летнего хавбека могут два топ-клуба Суперлиги – «Галатасарай» и «Фенербахче». Услуги Кузяева были предложены этим командам.

Далер выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2017 года. Его контракт с петербуржцами истекает по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Кузяев провел 14 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.