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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов – о влиянии Fan ID на посещаемость: «Это всем очевидно» эксклюзив

10 Марта 2023 • 15:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» считает, что закон об электронном паспорте болельщика (Fan ID) влияет на посещаемость матчей чемпионата России.

«Понятия не имею, будут его отменять или нет. То, что он влияет на посещаемость, – это всем очевидно», — сказал Бушманов.

С 2023 года электронный паспорт болельщика стал обязательным для посещения футбольного матча в каждом городе России, это касается только Премьер-лиги. В низших лигах Fan ID пока что не требуется.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что направит сообщение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по поводу отмены Fan ID на стадионах страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов РПЛ fan id
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