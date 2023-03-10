Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» считает, что закон об электронном паспорте болельщика (Fan ID) влияет на посещаемость матчей чемпионата России.

«Понятия не имею, будут его отменять или нет. То, что он влияет на посещаемость, – это всем очевидно», — сказал Бушманов.

С 2023 года электронный паспорт болельщика стал обязательным для посещения футбольного матча в каждом городе России, это касается только Премьер-лиги. В низших лигах Fan ID пока что не требуется.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что направит сообщение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по поводу отмены Fan ID на стадионах страны.