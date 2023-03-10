Чанов оценил перспективы ЦСКА в РПЛ

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы «армейцев» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Место в тройке для ЦСКА? Если «армейцы» будут играть, как с «Краснодаром» в первом кубковом матче, то они займут третье место, а если будут играть, как с «Сочи», то, конечно, нет», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Сочи» со счетом 0:2.

После 18 туров чемпионата России «армейцы» с 29 баллами занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Ростова» на шесть очков.