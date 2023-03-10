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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов дал совет игроку «Зенита» Кузяеву

10 Марта 2023 • 08:33 Комментировать

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мнением о карьере полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев для «Зенита» - ключевой игрок. Но если есть желание попробовать в Европе, то это было бы неплохо, он бы там не затерялся. Думаю, что Далер поедет только в хороший клуб из топ-лиги», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги Кузяев провел 14 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 18 туров «Зенит» с 8-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Далер Кузяев
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