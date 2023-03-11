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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В каком туре «Зенит» станет чемпионом России

11 Марта 2023 • 07:47 Комментировать
Перед зимней паузой лидер РПЛ «Зенит» из Санкт-Петербурга имел отрыв от ближайшего конкурента, столичного «Спартака», в шесть очков.  Длинными, зимними вечерами, в отсутствие международных противостояний и даже намёка на участие в них, в российском общественном пространстве то и дело звучали версии о том, когда оформит очередное чемпионство команда Семака. В последние лет пять интрига сводится лишь к вопросу: за сколько туров до финиша чемпионата «Зенит» оформит чемпионский титул?

Первое чемпионство при Семаке

29 мая 2018 года легенда российского футбола Сергей Семак возглавил тренерский штаб «Зенита». В своем первом евросезоне Семак-тренер со своим «Зенитом» в Лиге Европы закончил в 1/8 финала после поражения от испанского «Вильярреала», уступив как дома (1:3), так и в гостях (1:2). Уже ранней весной никаких других целей кроме борьбы за чемпионство перед «Зенитом» не стояло. Решающими матчами стали игра 24-го тура против «Краснодара», в которой Дзюба на 90+5-й минуте принёс победу 3:2, и состоявшаяся 4 мая гостевая игра 27-го тура против «Ахмата», в которой Дриусси сравнял счёт на 87-й минуте в Грозном. Поражение 0:2, которое через 2,5 часа потерпел «Локомотив» в Туле от «Арсенала», сделало «Зенит» чемпионом, о чём команда узнала в самолёте по пути домой. Весь список «золотых матчей» при Сергее Семаке представлен ниже.

Сезон-2018/19 – 27-й тур – В гостях – «Ахмат» Грозный 1:1

Сезон-2019/20 – 26-й тур – В гостях – «Краснодар» 4:2

Сезон-2020/21 – 28-й тур – Дома – «Локомотив» 6:1

Сезон-2021/22 – 27-й тур – Дома – «Локомотив» 3:1

В среднем за три тура

В год пандемии чемпионат был доигран после вынужденной паузы. В этот раз успешным городом для «Зенита» стал Краснодар, в котором была одержана победа 4:2, и в 26-м туре питерский клуб в шестой раз стал чемпионом России. 

Следующий сезон команда №1 для ПАО «Газпром» начала с завоевания Суперкубка России. А вот чемпионство оформила 2 мая 2021 года, победив на «Газпром Арене» в 28-м туре единственного преследователя столичный «Локомотив» с разгромным счётом 6:1. «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.

По традиции сезон-2021/22 «Зенит» открыл победой в Суперкубке России. И вновь «под горячую руку попался» «Локомотив» (3:1). В Лиге чемпионов клуб впервые за три года вышел из группового этапа, но уже в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы уступил испанскому «Бетису». 30 апреля 2022 года на почти 68-тысячной крытой «Газпром-Арене» «Зенит» одержал победу над всё тем же «Локомотивом» (3:1) и за три тура до конца преподнёс пятимиллионному родному городу ночь чемпионства.

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В Питере или в Оренбурге…

Сегодня отрыв питерского клуба от ближайшего преследователя составляет 8 очков. До конца чемпионата 12 туров. Если с командой Семака не случится спадов, то ключевым должен стать поединок в Санкт-Петербурге 7 мая. Именно в этот день, за пять туров до завершения текущего сезона, «Зенит» сыграет против московского «Спартака». Этот поединок станет ключевым в споре за чемпионство. Следом встреча с «Краснодаром», победа над которым регулярно гарантирует «Зениту» успешное завершение сезона. И за три тура (столь полюбившихся в прописке очередного чемпионства при Семаке) – матч в Оренбурге. Следуя логике, в одной из этих игр «Зенит» и должен оформить чемпионский титул в сезоне- 2022/23.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Сергей Семак РПЛ
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