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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Вокруг Захаряна очень много шума»

10 Марта 2023 • 01:53 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака», минского «Динамо» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв высказался о 19-летнем российском полузащитнике Арсене Захаряне.

«Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика», - приводит слова Сычёва Sport24.

Специалист заявил, что именно по данной причине Захарян перестал демонстрировать лучший футбол, на который он способен.

Эксперт выразил надежду на то, что рано или поздно Арсен Захарян всё же станет игроком лондонского «Челси», который в настоящий момент находится на десятом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Дмитрий Сычёв Арсен Захарян
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