«Ситуация чудовищная»: Губерниев оценил влияние Fan ID

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчёт Fan ID. Внедрение системы с так называемыми электронными паспортами болельщиков негативно сказалось на посещаемости российских стадионов. Губерниев считает, что вопрос нужно прорабатывать.

«Вопрос Fan ID нуждается в серьёзной проработке. Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании. Но ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами, чтобы была видимость заполнения трибун», - высказался Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин сообщил, что вопрос об отмене закона о Fan ID сейчас не стоит. То есть в ближайшее время ожидать улучшения ситуации с посещаемостью матчей не приходится.

Добавим, что активные фанаты многих клубов бойкотируют матчи из-за Fan ID.