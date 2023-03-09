Канчельскис – о работе: «Сейчас есть ещё кое-какие варианты в Европе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своём будущем в футболе.

В первую очередь специалист заявил, что ближневосточные переговоры идут не столь быстро, однако в данный момент важен сам факт их наличия.

«Сейчас есть ещё кое-какие варианты в Европе. Естественно, это элитные дивизионы в своих странах, но лиги не входят в топ-5», - приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что сейчас необходимо дождаться завершающей стадии европейского сезона и готовиться к потенциальным разговорам о трудоустройстве.

По ходу тренерской карьеры Канчельскис возглавлял латвийский клуб «Юрмала».