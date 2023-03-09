Дюрица: УЕФА и ФИФА хотели всем угодить, отстранение российских клубов от еврокубков — несправедливое решение

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением об отстранении российских команд от участия в еврокубковых соревнованиях.

«Отстранение от еврокубков — несправедливое решение. Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призеров. Россию надо возвращать», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Решение о бане было принято быстро, УЕФА и ФИФА хотели всем угодить, а теперь не знают, что делать, но отстранение команд разваливает принципы фэйр-плей, добавил экс-игрок.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.