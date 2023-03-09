Дьяков: «Топовые игроки к нам сейчас не поедут»

Бывший защитник «Томи» Виталий Дьяков поделился своим мнением о некоторых иностранцах в российском футболе.

Спортсмен заявил, что на сегодняшний день ему не нравится «засилье второсортных легионеров».

«Где их находят? На «Авито», что ли? Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут», - приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

В связи с вышесказанным краснодарский футболист признался, что не может понять смысла приобретения иностранных игроков, которые выступают, в лучшем случае, на одном уровне с российскими коллегами.

Специалист добавил, что на примере «Ростова» можно увидеть перспективы развития через акцентирование внимания на российский рынок.