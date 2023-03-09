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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Самый сильный «Спартак» со времён чемпионского, Абаскаль ставит симпатичную игру»

09 Марта 2023 • 19:32 Комментировать

Экс-игрок клубов чемпионата России Дмитрий Сычёв высказал своё мнение по поводу игры и результатов московского «Спартака» в нынешней кампании.

«Это самый сильный «Спартак» со времён чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. «Красно-белая» торсида может быть довольна», — сказал Сычёв, слова которого передаёт Sport 24.

На данный момент коллектив испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, занеся в свой актив 37 очков после 18 туров.

Московская команда на 2 балла опережает «Ростов», идущий третьим. А также на 8 очков отстаёт от лидирующего в чемпионате «Зенита» из Санкт-Петербурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Дмитрий Сычёв Гильермо Абаскаль
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