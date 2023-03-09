Услуги Кузяева предложили клубам в Турции

Будущее Далера Кузяева остаётся неопределённым. Футболист приостановил переговоры с «Зенитом» - для 30-летнего Кузяева приоритетным является вариант с переездом в Европу. Представители футболиста уже предложили его услуги клубам из Турции и некоторых других европейских чемпионов, о чём рассказывает Metaratings. Отмечается, что Кузяев хотел бы оказаться в команде, которая выступает в еврокубках.

Если переехать в Европу не получится, Далер Кузяев наверняка подпишет новый контракт с «Зенитом». Питерцы готовы возобновить переговорный процесс, а Кузяев не планирует рассматривать предложения других российских клубов.

В сезоне 2022/2023 Далер Кузяев провёл 22 матча, в которых забил пять голов.