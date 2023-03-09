Петржела: «Я бы не сказал, что российские судьи слабые, в Чехии тоже есть проблемы с судейством»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела, который возглавлял «сине-бело-голубых» с 2003 по 2006 год, высказал своё мнение насчёт уровня судейства в России, сравнив его с ситуацией в Чехии.

«Это проблема существует во всем мире, в Чехии ВАР тоже не помогает, а скорее наоборот. Всё дело в людях, в человеческом факторе. Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде. В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», — признался Петржела, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Напомним, что в недавнем поединке между московским «Спартаком» и «Уралом», завершившимся со счётом 2:2, главный судья встречи Виталий Мешков ошибся в моменте с голом форварда Александра Соболева на 86-й минуте.