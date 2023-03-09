​Смолов мог стать звездой сериала - игрока звали на кинопробы

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов получал приглашение от Мосфильма на кинопробы. Футболиста приглашали пройти кастинг на роль в адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Смолов мог бы сыграть аналога Серкана Болата, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Смолов отказался, поскольку съёмки требуют полной занятости, чего невозможно в условиях выступлений за «Динамо». При этом пройти пробы на роль нужно было в тот момент, когда московская команда находилась на зимних сборах.

В сезоне 2022/2023 23-летний Фёдор Смолов провёл 23 матча, в которых забил девять голов.