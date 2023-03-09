Дьяков: «Шансы «Спартака» на первое место в РПЛ — один на миллион»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился своими ожиданиями от борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Зенит» по-прежнему в порядке, спокойно набирает очки. А вот его главный преследователь — «Спартак» — без осечек не обходится. Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион», — высказал своё мнение Дьяков, речь которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 18 туров чемпионата России первую позицию занимает петербургский «Зенит», набрав 45 очков.

На второй строчке на данный момент располагается московский «Спартак», на счету которого 37 баллов.