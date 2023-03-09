​Сычёв верит, что Пиняев будет играть в Европе

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв высказался о Сергее Пиняеве, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

Сычёв выразил надежду на то, что Пиняев будет прогрессировать и станет лидером «Локомотива». В будущем Сычёв ожидает увидеть этого футболиста в Европе.

«Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб. Пиняев - незаурядный игрок. Вопрос только в том, как его будет использовать тренер. Осинькин знал, как его использовать. Надеюсь, Галактионов тоже будет правильно его использовать», - сказал Сычёв, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 11 марта – против «Ахмата» на выезде.