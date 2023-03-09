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Румынский арбитр Хацеган: «После матча ЦСКА - «Манчестер Сити» писали, что я продался русским за большие деньги» эксклюзив

09 Марта 2023 • 19:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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12.03 16:30

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил, как судил скандальный матч Лиги чемпионов ЦСКА – «Манчестер Сити» (1:2).

- Игра ЦСКА с «Манчестер Сити» закончилась большим скандалом. Что же случилось тогда на самом деле?

- Да, я судил эту игру. Получается, это был 2014 год? Нет, 2013-й. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время. А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун и потребовал остановить матч.

- Там было что-то связанное с расизмом? Кажется, ему ухали? С трибун раздавались звуки, напоминающие обезьянье уханье…

- Да, он хотел из-за этого остановить игру, призывал свою команду покинуть поле.

- Я так понимаю, решение остановить игру должен был принимать главный арбитр? Почему она не была остановлена?

- Невозможно каждый раз останавливать матчи, если кто-то кричит с трибун кому-то то, что ему не нравится. Мне даже сложно представить, чтобы тогда началось. Тогда ни один футбольный матч не был бы доигран до конца.

- На следующий день вся английская пресса критиковала работу всей вашей судейской бригады. Не было, наверно, ни одного издания, которое не обвинило бы в расизме…

- Да, английские журналисты просто разнесли меня тогда, будто я сам тогда не судил игру в поле, а сидел на трибуне стадиона и оскорблял Яя Туре. Он, к слову, тоже сильно обиделся на меня. Что только не писали про меня тогда. Что я и продался русским за большие деньги, что я сам поддерживаю расизм. Хотя тот матч «Сити» выиграл и взял три очка.

- Получилось так, словно, судья УЕФА поддержал расизм?

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- Есть четкие рекомендации от УЕФА, когда нужно останавливать матч. И я им следовал. Судья не может следить за тем, кто и что говорит на трибунах. Да, мы можем остановить матч, если погас свет, если кому-то из игроков стало плохо со здоровьем на поле, в крайнем случае, если мы видим, что на трибунах беспорядки, драки, что-то сильно горит и несет физическую угрозу для жизни людей. К тому же помимо нашей судейской бригады есть еще делегат УЕФА, есть инспектор УЕФА. Решения об остановке матча принимаются, обычно, совместно.

- Я слышал, что потом даже тогдашний президент УЕФА Мишель Платини поддержал то решение не останавливать игру и сказал, что оно было правильным?

- Этот скандал дошел и до самой верхушки УЕФА. Но там все понимали, что любой судья действует строго по регламенту, которого мы должны придерживаться. И этот регламент разрабатывается самим же УЕФА.

- Но в таком случае, как же тогда бороться с расизмом? За это ведь тоже должны наказывать как-то?

- Проводится специальное расследование, приводятся конкретные доказательства, смотрится видео. После этого принимается решение о наказании. Клуб могут обязать провести несколько матчей без зрителей. Или же заплатить крупный денежный штраф. Но это все уже после матча. Судья во время игры не может следить за тем, что и кто говорит на трибунах. Хватает основной работы на поле.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Манчестер Сити Овидиу Хацеган
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