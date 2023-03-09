Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что до сих пор помнит стиль игры экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия.

- Следит ли румынский судья за чемпионатом России?

- Когда российские клубы играли в еврокубках, приходилось следить за тем, как играют ведущие клубы. Это помогает потом, когда судишь их матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

- Каким образом это может помочь? Можно привести хотя бы один пример?

- Конечно, можно. Примеров много. Помню, когда я должен был судить матч ЦСКА в Лиге чемпионов, специально смотрел несколько его матчей. Там в нападении тогда играл очень хитрый африканский нападающий. Он мне очень запомнился. Сейчас уже не помню, как точно его зовут или фамилию (Сейду Думбия – прим. авт.)

- А чем он запомнился?

- У него был прием, который он любил частенько применять, когда шел в борьбу с защитниками. Одной рукой он пытался остановить защитника, всяческим мешая и затрудняя ему путь к мячу, когда был к нему вплотную корпусом, а вторую руку он вскидывал в сторону, и как бы показывал демонстративно: смотри, реф, я же в движении, я бегу, я не фолю. Когда судишь и не заметишь сразу, что он творит, особенно когда находишься далеко от эпизодов с его участием. Возможно, если бы я не смотрел тогда по видео за ним в матчах чемпионата России, то на поле в игре и не заметил бы этого. А так, только начался матч, я сразу дал ему понять, что со мной такие номера не проходят. Один раз свистнул фол, второй раз, и все на этом закончилось.