Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Румынский арбитр Хацеган: «Хитрый африканский нападающий ЦСКА мне очень запомнился» эксклюзив

09 Марта 2023 • 18:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.67 X 3.95 2 5.00
12.03 16:30

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что до сих пор помнит стиль игры экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия.

- Следит ли румынский судья за чемпионатом России?

- Когда российские клубы играли в еврокубках, приходилось следить за тем, как играют ведущие клубы. Это помогает потом, когда судишь их матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

- Каким образом это может помочь? Можно привести хотя бы один пример?

- Конечно, можно. Примеров много. Помню, когда я должен был судить матч ЦСКА в Лиге чемпионов, специально смотрел несколько его матчей. Там в нападении тогда играл очень хитрый африканский нападающий. Он мне очень запомнился. Сейчас уже не помню, как точно его зовут или фамилию (Сейду Думбия – прим. авт.)

- А чем он запомнился?

- У него был прием, который он любил частенько применять, когда шел в борьбу с защитниками. Одной рукой он пытался остановить защитника, всяческим мешая и затрудняя ему путь к мячу, когда был к нему вплотную корпусом, а вторую руку он вскидывал в сторону, и как бы показывал демонстративно: смотри, реф, я же в движении, я бегу, я не фолю. Когда судишь и не заметишь сразу, что он творит, особенно когда находишься далеко от эпизодов с его участием. Возможно, если бы я не смотрел тогда по видео за ним в матчах чемпионата России, то на поле в игре и не заметил бы этого. А так, только начался матч, я сразу дал ему понять, что со мной такие номера не проходят. Один раз свистнул фол, второй раз, и все на этом закончилось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сейду Думбия Овидиу Хацеган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 19:00
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1.87 3.95 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Марта
19:25 · Россия. Премьер-лига
Услуги Кузяева предложили клубам в Турции
19:18 · Россия. Премьер-лига
Обухов рассказал о своём состоянии после травмы
19:09 · Россия. Премьер-лига
Писарский: «Я считаю, что «Крыльям» по силам любой соперник»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Дзюба мечтает доказать, что напрасно его списали»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я бы не сказал, что российские судьи слабые, в Чехии тоже есть проблемы с судейством»
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Смолов мог стать звездой сериала - игрока звали на кинопробы
18:31 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Шансы «Спартака» на первое место в РПЛ — один на миллион»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв верит, что Пиняев будет играть в Европе
18:02 · Россия. Премьер-лига
Сычёв — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я не думаю, что это история про сборную, больше про статус легионера»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Дзюба не будет вызываться в сборную до тех пор, пока ей руководит Карпин»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не понимает, почему болельщики не хотят оформлять Fan ID
17:27 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Дух победителей — это то, что отличает «Спартак» от многих» 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Федотову надо дать время, чтобы создать команду»
Все новости
Рекомендуем