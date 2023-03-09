Сычёв — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я не думаю, что это история про сборную, больше про статус легионера»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о том, что бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо стали обладателями гражданства Российской Федерации.

«Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера», — считает Сычёв, речь которого цитирует Sport24.

Бывший футболист также отметил, что конкуренция в сборной пойдёт на пользу молодым игрокам, если главный тренер Валерий Карпин действительно будет вызывать Малкома и Клаудиньо в расположение команды.

Напомним, что в феврале 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответсвующий указ, после которого бразильские полузащитники получили гражданство России.

Стоить отметить, что Малком и Клаудиньо являются обладателями золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной Бразилии.