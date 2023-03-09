Заварзин: «Дзюба не будет вызываться в сборную до тех пор, пока ей руководит Карпин»

Экс-президент Российской премьер-лиги Юрий Заварзин поделился своим мнением относительно потенциального приглашения нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в расположение сборной России в ближайшем будущем.

«Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Ещё давно у них не сложились отношения. На игровые качества Артёма Валерий Георгиевич не обращает внимание. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — передаёт речь Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, что в недавнем матче против «Ростова», наставником которого является Валерий Карпин, 34-летний Дзюба оформил хет-трик.

Данный факт не повлиял на расширенный список состава сборной России на матчи против Ирана и Ирака 23 и 27 марта соответственно, в котором не оказалось форварда «железнодорожников».