Гаджиев не понимает, почему болельщики не хотят оформлять Fan ID

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев признался, что не понимает, по какой причине болельщики не хотят оформлять Fan ID.

«Для чего нужен Fan ID? Для того чтобы соблюдался какой-то относительный порядок на стадионе. Речь идет о том, что есть некоторые положения и пункты, с которыми болельщики не согласны», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Функционер заявил, что за оформление специального паспорта болельщика (Fan ID) не нужно ничего платить, он позволяет смотреть футбол, поэтому не понятно, по какой причине фанаты не хотят его делать.

С 1 января Fan ID действует на всех стадионах в Российской премьер-лиге.