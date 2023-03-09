Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита»

09 Марта 2023 • 17:27 Комментировать

Российский тренер Сергей Балахнин поделился своим мнением по поводу вклада Сергея Семака в успехи петербургского «Зенита».

«Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита». Он держит команду на плаву уже не один год, главное, что у него есть результат, а остальное – неважно. Поймите, что управлять богатыми очень сложно, а у него это получается. Он прекрасно делает свою работу, объединив вокруг себя всех звёзд команды», — передаёт слова Балахнина «РБ Спорт».

В конце своего монолога специалист также отметил работу тренерского штаба команды.

Семак является наставником «сине-бело-голубых» с 2018 года. За это время ему удалось завоевать все трофеи на национальном уровне.

В нынешней кампании «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков по итогам 18 туров.

Команда из Санкт-Петербурга располагает отрывом в 8 баллов от идущего на втором месте московского «Спартака», на счету которого 37 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
17:37 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Дзюба не будет вызываться в сборную до тех пор, пока ей руководит Карпин»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не понимает, почему болельщики не хотят оформлять Fan ID
17:27 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Дух победителей — это то, что отличает «Спартак» от многих» 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Федотову надо дать время, чтобы создать команду»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» сейчас на голову всех сильней и вряд ли отпустит чемпионство»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» помог пострадавшим от землетрясений в Турции
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде: «Он готов помогать «Спартаку» в каждом матче»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «15 миллионов евро — слишком много за Сперцяна»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз назвал лучшего игрока «Спартака»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин призвал не принижать заслуги Семака в «Зените»
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Мешков не получил назначений на тур РПЛ по итогам работы на матче «Спартака» 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом
15:17 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов поделился прогнозом на матч «Локомотива» и «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем