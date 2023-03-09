Балахнин: «Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился своим мнением по поводу вклада Сергея Семака в успехи петербургского «Зенита».

«Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита». Он держит команду на плаву уже не один год, главное, что у него есть результат, а остальное – неважно. Поймите, что управлять богатыми очень сложно, а у него это получается. Он прекрасно делает свою работу, объединив вокруг себя всех звёзд команды», — передаёт слова Балахнина «РБ Спорт».

В конце своего монолога специалист также отметил работу тренерского штаба команды.

Семак является наставником «сине-бело-голубых» с 2018 года. За это время ему удалось завоевать все трофеи на национальном уровне.

В нынешней кампании «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков по итогам 18 туров.

Команда из Санкт-Петербурга располагает отрывом в 8 баллов от идущего на втором месте московского «Спартака», на счету которого 37 баллов.