Петржела: «Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома»

В прошлом наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением о непосредственном вкладе «Газпрома» в успехи «сине-бело-голубых».

«Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома». У кого больше ресурсов, тот и командует. Кто богаче: «Зенит» или «Спартак»? Конечно, «сине-бело-голубые» богаче «красно-белых». Если бы «Газпром» спонсировал Спартак, они бы выиграли десять чемпионств», — считает Петржела, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что по его мнению московская команда плохо распоряжается денежными средствами, которые получает от компании «Лукойл».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» занимает уверенную первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 45 очков после 18 туров.

«Спартак» набрал 37 баллов, расположившись на втором промежуточном месте.