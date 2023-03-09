​«Зенит» помог пострадавшим от землетрясений в Турции

В прошлом месяце Турция пережила серию разрушительных землетрясений. «Зенит» решил помочь пострадавшим людям – питерский клуб направил в Турцию гуманитарный груз, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» отправил в Турцию предметы первой необходимости, детские вещи, продовольственные товары и даже спортивную форму. Получателями помощи станут главным образом спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в таблице РПЛ и сейчас, опережая второй «Спартак» на восемь зачётных баллов.