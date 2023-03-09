Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал противников системы Fan ID.

- Моё мнение: против Fan ID ведётся абсолютно спланированная акция. Сегодня кого не пускают на футбол, я не могу понять? Везде, даже в Питере и в Москве, поставили будки, извините за выражение, куда человек может прийти, этот документ сделать и ходить спокойно на футбол. Но на сегодня уже полгода эта враждебная акция продолжается.

Вы видели, какой случай произошёл в Ульяновске с бананом? Того человека до сих пор не нашли. И вряд ли найдут. Не думаю, что в Ульяновске есть такая система, как в Питере и в Москве, которая просматривает весь стадион вдоль и поперёк. Но даже если найдут, то вряд ли его в тюрьму посадят. Скорее всего, оштрафуют. А через две недели он опять придёт там на стадион – и как вы его не пустите? Если бы система Fan ID использовалась везде, то другое дело. Тогда этот человек никогда не прошёл бы на стадион со своими взглядами. Паспорт болельщика вводят для безопасности. Во всём мире есть эта система. Тем более в нынешней ситуации на стадион могут пронести что угодно.

Я не пойму, в чём проблема сделать такой документ. Это клеймо, что ли? Нет. Я вот на стадион не хожу – ни на «Кубань», ни на «Краснодар». Я всю жизнь свою на стадионах провёл, но сейчас мне это неинтересно. И в другом городе я на стадион не пойду. А тот человек, который хочет пойти, абсолютно нормально сделает это, оформив Fan ID. Начинают рассказывать, что клубы теперь деньги теряют. Да клубы сегодня разве что-то зарабатывают на стадионах, кроме «Зенита» и «Спартака»? За исключением нескольких стадионов, остальные клубами арендуются.

Я считаю, что введение Fan ID – правильная мера для обеспечения безопасности. А великие болельщики «Спартака», «Динамо» или ещё кого-то, которые критикуют эту систему, я думаю, делают это целенаправленного. Что страшного сегодня произошло? Ну объясните мне, что страшного. Только не надо сказки рассказывать, что в Ростове-на-Дону по тридцать тысяч раньше ходило. Я восемнадцать лет проработал в клубах и знаю, как искусственно завышаются цифры посещаемости.

В Воронеже никакой Fan ID не мешает людям действительно заполнять стадион. А в Москве почему-то мешает. Ещё говорит кто-то, что акции клубов надо продавать фанатам. Вы что, совсем с ума посходили, что ли? Я видел спартаковских фанатов лет пятнадцать назад в Брянске. И я видел, что они сделали. Они сорвали практически всю трибуну, на которой их разместили. Скинули всё в кучу и подожгли. Они разбили по пути весь паровоз, в котором они ехали. Это были фанаты «Спартака», народной команды. Поэтому не надо заблуждаться самим и вводить других людей в заблуждение.

Ну не пришли фанаты на стадион из-за Fan ID – ну и что? Ну и бог с ними. Не пришли – и не пришли. Кто хочет, тот сделает паспорт болельщика и придёт, – я говорю сейчас об истинных болельщиках «Динамо», «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и всех остальных клубов. Пусть сегодня хоть один фанат сможет мне доказать, что требование Fan ID мешает ему попасть на стадион в любом городе. Никто не сможет мне это доказать. Если у тебя эта штука есть, ты можешь приехать в любой город в стране и пойти там на футбол. Тем более фанаты же сейчас молодые, а не моего возраста. Они с электроникой дружат, через телефон могут сделать всё за три секунды.