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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Арбитр Мешков не получил назначений на тур РПЛ по итогам работы на матче «Спартака»

09 Марта 2023 • 15:30 Комментировать

Арбитр Виталий Мешков не получил назначений на матчи 19-го тура чемпионата России. Это связано с низкой оценкой, которую судья получил по итогам матча «Спартак» - «Урал» (2:2).

Напомним, что в концовке игры арбитр Виталий Мешков преждевременно дал свисток, после чего «Спартак» забил гол. Оказалось, что нарушения правил в атаке не было, но из-за раннего свистка главного арбитра ВАР не мог повлиять на ситуацию.

«У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка. На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге», - сказал «Матч ТВ» Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет РФС.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит». Второй «Спартак» команда Сергея Семака опережает на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РФС Виталий Мешков Павел Каманцев
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