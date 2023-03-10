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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин объяснил, почему бессмысленно говорить об отмене Fan ID эксклюзив

10 Марта 2023 • 14:15 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, отменят ли в России электронный паспорт болельщика (Fan ID).

«Я думаю нет смысла об этом говорить, пока идут военные действия. Особенно это касается южных городов. Как бы там не было, никто ничего не уберёт. И диверсанты могут, и всё что угодно. Ясно, что он мешает ходить людям на футбол, но на сегодняшний день нужно понимать, что с этим ничего не поделаешь», — сказал Балахнин.  

На матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» - «Локомотив» (1:3) присутствовало 4 907 зрителей. До внедрения Fan ID на стадионы России ещё в сезоне-2018/19 на матчах «Ростова» была посещаемость не менее 20 000 зрителей.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин РПЛ fan id
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