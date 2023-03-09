Каманцев напутствовал новых арбитров, которым предстоит дебютировать в РПЛ

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев по достоинству оценил работу арбитров Артура Федорова и Сергея Чебана в рамках Первой лиги, а также на прошедших сборах.

Это означает, что им будет доверено судить матчи Премьер-лиги - и их дебют там состоится уже в предстоящем, девятнадцатом туре элитного дивизиона. Каманцев напутствовал Федорова и Чебана.

- И Артур Федоров, и Сергей Чебан хорошо работали в первой лиге, отлично показали себя на сборах. Нам нужно повышать конкуренцию. Желаю Артуру и Сергею хорошего дебюта, - цитирует слова руководителя РФС издание Матч ТВ.