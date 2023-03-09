Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче восемнадцатого тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

- Говорили, что за полгода Дзюба три гола забьёт. Вот он и забил три гола за пол-игры. А хорошее начало – это, как мы знаем, полдела. И хейтеры Дзюбы как раз рьянее всех потом его возвеличивают. Галактионов – молодец. Талалаев к себе в команду Артёма не взял, а он взял. Почему так? Вокруг ха-ха, хи-хи, а Дзюба вышел и заткнул всем рты. Это уже третий раз он так доказывает – в прошлые разы было у него в «Ростове» у Божовича и в «Арсенале» у Божовича. Сейчас Дзюба продемонстрировал себя Карпину, который раньше от него отказался, и пришлось Артёму уходить в «Томь». Как сказал сам Артём, он хотел бы поиграть в «Динамо» вместе с Тюкавиным, который бы ему сбрасывал. Какой бы там Дзюба ни был в быту, главное, что он забивает, когда находится на поле, к нему все бегут, целуют его, и всё забывается. В «Динамо» Киев футболисты раньше в обычной жизни друг с другом не разговаривали, но когда выходили на поле, становились единым монолитным коллективом. Самое главное – игровые качества. А любят Дзюбу или не любят – без разницы. Если бы я мог взять его в свою команду, то сделал бы это в первую очередь. Кроме Дзюбы, у «Локомотива» понравились молодые пацанята Пиняев и Глушенков. Два красавца, тоже усилили команду.