Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым спрогнозировал вылет московского «Торпедо» из РПЛ по итогам текущего сезона.

- Талалаев – тренер сильный, но у него нет народа, с которым можно было бы в этой ситуации что-то сделать. Что он, сам выйдет играть, что ли? У него человеческий материал для Первой лиги. Поэтому в «Торпедо» и идут футболисты, знающие, что в другие команды они не попадут. Талалаев не волшебник. Некрасиво, когда нападают на тренера и поливают его грязью в таком случае. Да, я считаю, что у «Торпедо» ничего не получился. Талалаев, хоть он и приличный тренер, без соответствующего уровня игроков не сможет вытащить команду. Спастись от вылета для «Торпедо» нереально. Талалаеву же не дали самому брать тех футболистов, кого он хочет. Вот поэтому Лебеденко играет, что-то забивает. А где там молодняк? Нету. Потому что им ничего не нужно.