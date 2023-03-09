Баженов призвал к отмене Fan ID

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов считает, что Fan ID - неуместная в нынешней ситуации затея, которая вряд ли получит популярность в Российской Федерации и создаст совсем ненужные препятствия для популяризации футбола в стране. Баженов призвал пересмотреть закон, так как именно с ним он связывает падение посещаемости на российских стадионах - особенно прискорбное после того, как проведение чемпионата мира должно было, казалось бы, способствовать обратным процессам и приводить к полным трибунам.

- Я всегда говорил, что Fan ID — это очень сырой закон. На трибунах очень мало болельщиков, поэтому хочется, чтобы как-то это всё доработали до автоматизма, чтобы всем было удобно. Очень много людей не может просто попасть на футбол по определённым причинам. Не из-за того, что не хотят, а просто потому, что это очень неудобно, - цитирует Баженова «Чемпионат».