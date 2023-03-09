«Он просто так такое бы не сделал» - бывший игрок «Динамо» вступился за Варелу

Прошлым летом в стане московского «Динамо» произошла не самая приятная история с отъездом Гильермо Варелы, который покинул расположение клуба, несмотря на действующий контракт. В «Динамо» расценили это как нарушение контрактных обязательств, но в силу известных обстоятельств обращаться в УЕФА, конечно же, не стали.

Варела пояснил, что уведомил руководство клуба заблаговременно о том, что собирается уйти. За него вступился бывший футболист «Динамо» Владимир Москвичев, который считает, что у Варелы были веские причины, иначе он не стал бы поступать подобным образом.

- Наверное, у него были причины такого резкого отъезда, как вы сказали. На тот момент не только для иностранцев, но и для населения в целом был период неопределенности. По тому общению, которое у нас было в «Динамо», это отличный человек и командный игрок. Просто так он бы не оставил команду. Значит — на то были причины, - цитирует слова Москвичева Матч ТВ.