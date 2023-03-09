Бывший игрок «Динамо» объяснил, почему у российских футболистов есть проблемы с психологией

Экс-полузащитник «Динамо» Владимир Москвичёв, в настоящий момент выступающий за «Нефтехимик», согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который ранее выразил мнение, что у российских игроков есть трудности с психологической подготовкой к большим играм.

По мнению 23-летнего футболиста, для того, чтобы разобраться в этой проблеме, нужно следить за тем, каким образом тренеры доносят информацию до детей, воспитывая их и формируя менталитет.

«Когда ты постоянно ругаешь ребят за ошибки, конечно, они станут зашуганными, будут бояться брать на себя ответственность. А что такое большие матчи? Это момент, когда каждый должен проявить себя по максимуму. А как это сделать, если каждый начнет перекладывать ответственность на другого?» — приводит слова Москвичёва «Матч ТВ».

Напомним, что весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. В марте команда Валерия Карпина проведёт две товарищеские встречи — против Ирана и Ирака.