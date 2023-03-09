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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Аякса» сравнил Хиддинка и Адвоката

09 Марта 2023 • 09:37 Комментировать

Легенда «Аякса» Шак Сварт сравнил между собой бывших наставников сборной России Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

«Гус Хиддинк — хороший тренер. Дик Адвокат тоже! Оба специалиста известны в мировом сообществе, у них хорошая репутация. Но у Хиддинка результаты были в каждой стране: Корея, Австралия, Англия, Россия!» — цитирует Сварта «Спорт-Экспресс».

Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год Также за свою тренерскую карьеру нидерландец успел поработать в таких клубах, как мадридский «Реал», «Челси», «Анжи» и ПСВ.

Адвокат же руководил сборной с 2010 по 2012 год. Ранее, будучи тренером «Зенита», специалист выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА (Лигу Европы).

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Сборная России Дик Адвокат Шак Сварт
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