Бывший игрок «Аякса» сравнил Хиддинка и Адвоката

Легенда «Аякса» Шак Сварт сравнил между собой бывших наставников сборной России Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

«Гус Хиддинк — хороший тренер. Дик Адвокат тоже! Оба специалиста известны в мировом сообществе, у них хорошая репутация. Но у Хиддинка результаты были в каждой стране: Корея, Австралия, Англия, Россия!» — цитирует Сварта «Спорт-Экспресс».

Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год Также за свою тренерскую карьеру нидерландец успел поработать в таких клубах, как мадридский «Реал», «Челси», «Анжи» и ПСВ.

Адвокат же руководил сборной с 2010 по 2012 год. Ранее, будучи тренером «Зенита», специалист выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА (Лигу Европы).