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​Корнеев: «Коли за Мудрика дают 100 миллионов, то Гонсалу Рамуш стоит все 200»

09 Марта 2023 • 00:26 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высоко оценил игру Гонсалу Рамуша из «Бенфики», которая вчера уничтожила «Брюгге» со счетом 5:1, и второй сезон кряду вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он считает, что у игрока, который забил два мяча, нет слабых мест, и он стоит гораздо больше украинского форварда Михаила Мудрика, за которого «отвалили» сто миллионов евро.

- У Рамуша по сути нет слабых мест. Он быстрый, мощный, мы видим, что он может обыграть на маленьком участке или пространстве одного или двоих. Если Мудрика купили за сто миллионов, то он должен стоить двести тогда. Но думаю, что его трансфер будет от 120, - цитирует слова Корнеева Матч ТВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Игорь Корнеев Михаил Мудрик Гонсалу Рамуш
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