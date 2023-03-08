Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал введение Fan ID для матчей чемпионата России.

- Вот кто это всё придумывает? Это что, по всей Европе такое, что ли? Где этот Fan ID оформлять – в «Одноклассниках» или на «Госуслугах»? Раньше было нормально: купил билет – идёшь на матч. Надо не «фан иди», а «на стадион иди». Иначе будут пустые трибуны. Сейчас даже работникам стадиона вход закрыли без паспорта болельщика. Закручивают гайки, а потом начинают локти кусать, что денег нету.