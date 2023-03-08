​Ари готов перейти в «Сатурн», если позовёт Широков

Нападающий Ари заявил о готовности вернуться в российский футбол. По словам 37-летнего футболиста, он мог бы принять приглашение Романа Широкова. Последний несколько дней назад был назначен генеральным директором «Сатурна» из Второй лиги.

«Если бы Широков позвал в «Сатурн», я бы обязательно приехал. Конечно, при условии предоставления хорошего контракта», - сказал Ари, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в России «Спартак» выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Как известно, форвард имеет российский паспорт – в 2018 году он даже провёл два матча за национальную сборную России.