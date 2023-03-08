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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ещенко отметил важность матчей с Ираном и Ираком для сборной России

08 Марта 2023 • 19:29 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о вероятных матчах сборной России против Ирана и Ирака - они должны пройти в конце марта.

«Это очень важные матчи для нас. Игра сборной - всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», - высказался Ещенко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, в настоящий момент российский футбол находится под санкциями. Сборная России в сложившейся ситуации проводит только товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто. Осенью команда Валерия Карпина сыграла против Кыргызстана (победа 2:1), Узбекистана (0:0) и Туркменистана (0:0).

Отметим, что РФС пока не анонсировал матчи против Ирана и Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Андрей Ещенко
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